مهرجان العلمين يعيد كريم عبدالعزيز لأضواء المسرح بعد غياب 25 عاما

ما يقرب من 25 عامًا، غاب خلالها الفنان كريم عبدالعزيز عن العروض المسرحية، إذ شارك فقط في مسرحية «حكيم عيون» خلال مسيرته الفنية، ليعود إلى المسرح مجددًا بـ«السندباد»، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي سيقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

مسرحية حكيم عيون

في عام 1999، شارك الفنان كريم عبدالعزيز في مسرحيته الأولى «حكيم عيون» رفقة الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي أدى دور شقيقه الأكبر، وحسب حديث سابق لـ«عبدالعزيز» مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، هناك مواقف عديدة جمعته بـ«ولي الدين» خلال المسرحية.

«علاء كان جميل أوي.. كان بيرمي الإفيه ويقول أهي الناس مضحكتش دمهم تقيل.. أقول له يا علاء الناس قدامك اسكت وكنت بسيبه وأمشي وأنا ماكنتش واخد على كدا» وفق «عبدالعزيز»، موضحًا أحد المواقف التي لن يناساها على الإطلاق، إذ ترك خلالها المسرح دون أن يكون عليها أي من الأشخاص: «في مشهد كان حلمي المفروض يطلع على المسرح، فهو كان في الأوضة بيكمل لبس قال ليا استنى 5 دقايق مكاني على المسرح.. أنا بقى قولت معقولة يا جماعة كدا فين أخويا؟.. روحت سيبت المسرح فاضي»، وبعد الانتهاء من «حكيم عيون» لم يقدم أي عمل مسرحي جديد.

عودة كريم عبدالعزيز إلى المسرح بعد 25 عامًا

الفنان كريم عبدالعزيز اختار أنّ يعود مجددًا إلى خشبة المهرجان من خلال تقديمه مسرحية «السندباد» ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والمقرر إقامتها في أيام من 22 إلى 24 أغسطس لمدة 3 ليال، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كريم عبدالعزيز في مهرجان العلمين 2024

وحسب جدول مهرجان العلمين، فإن مسرحية «السندباد» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، وتدور أحداثها عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد، وينتحل شخصية الأخير، وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة كي يعيش حياة السندباد ومغامراته.