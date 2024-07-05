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وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
12:49 م | الجمعة 05 يوليو 2024
جانب من جولة وزير الإسكان

جانب من جولة وزير الإسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعة، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة العاشر من رمضان، في أول زيارة ميدانية بعد توليه حقيبة الإسكان.

الشربيني يشدد على ضرورة تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، الذي يضم 2130 وحدة سكنية - 109 عمارات، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها 1842 وحدة سكنية - 90 عمارة، وتفقد نماذج للوحدات الجاري تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجرى تنفيذ 1632 وحدة سكنية - 68 عمارة.

كما تجول وزير الإسكان بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمناطق المختلفة بالمدينة، موجهاً بتطوير المداخل والميادين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، والمتابعة المستمرة والدورية لمختلف أعمال التنمية، والموقف التنفيذي لكل المشروعات، فالمتابعة الدؤوبة هي سر النجاح، وكذا ضرورة الإهتمام بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة بالمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.