مرض نادر يحول صاحبه إلى ما يشبه الوحش.. سر نمو الشعر بغزارة في الوجه

متلازمة غريبة ونادرة تحول المصاب بها إلى ما يشبه الوحش، نتيجة نمو الشعر بغزارة في كافة أنحاء الجسد، وقد عُرفت تلك المتلازمة باسم المستذئب أو متلازمة «Ambras Syndrome»، والتي صُنفت ضمن الأمراض النادرة التي تحدث نتيجة خلل جيني يتسبب في تحول شكل المريض إلى ما يشبه الذئب، وفق ما ذكره موقع healthline الطبي.

يُنظر للمصابين بتلك المتلازمة الغريبة كأنهم مسوخ أو شياطين، وغالبًا ما كان يتم إساءة معاملتهم في القرون الماضية من خلال استغلالهم للعمل في السيرك كالبهلوانات لتسلية الجمهور، وقد اشتهر عدد منهم في تلك الأعمال البهلوانية مثل آني جونز الأمريكية، وجوليا باسترانا المكسيكية.

اضطراب جيني نادر

وتُعرف متلازمة أمبراس أو متلازمة المستذئب بأنها اضطراب جيني وراثي نادر يتسبب في تكاثر غير طبيعي للشعر، والذي ينمو طويلًا وداكنًا وكثيفًا، على فروة الرأس والبطن، والظهر، والأطراف حتى يغطي الشعر كل أجزاء الجسم ويظهر الإنسان كأنه ذئب بشري.

تبدأ أعراض متلازمة المستذئب بالظهور منذ الولادة، ويستمر الشعر بالنمو حتى عمر السنتين تقريبًا ثم يثبت وهذه الحالة يصعب علاجها، وفي حالات أخرى تكون الإصابة مكتسبة نتيجة التعرض لبعض المؤثرات الهرمونية أو الإشعاعية، وهذه الحالات تكون موضعية ويكون علاجها أسهل من الحالات الموروثة.

أنواع متلازمة المستذئب

هناك نوعان لمتلازمة المستذئب، أوضحها موقع healthline وهي متلازمة فرط نمو الشعر المعمم، والتي ينمو الشعر فيها على كافة أجزاء الجسم بكثافة وطول يصل حتى عدة سنتيمترات، ومتلازمة فرط نمو الشعر الموضعي، وفيها ينمو الشعر الزائد على مناطق محددة من الجسم كالظهر، أو البطن، أو الوجه.

ويعاني المصابين بتلك المتلازمة الغريبة من عدة أعراض شائعة مثل تشوهات الفك والأسنان، والتشوهات العضلية، وتشوهات في شرايين وأوردة القلب، وظهور الماء الأزرق في العين.

وفيما يخص العلاج من متلازمة المستذئب، ذكر الموقع الطبي أنه عادة ما يتم علاج فرط نمو الشعر باستخدام وسائل إزالة الشعر الاعتيادية المؤقتة أو الدائمة، إلا أن ذلك يسبب مخاطر عديدة لهم من خلال ترك علامات دائمة على البشرة أو ظهور أعراض الحساسية والتشوهات في الجلد الذي كان مغطى بالشعر قبل ذلك.