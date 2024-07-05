ترحيب كبير بأنباء اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية

شهد الوسط الإعلامي والصحفي ترحيبًا كبيرًا خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الأنباء التي ترددت عن تعيين ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعدة رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وكانت كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن اقتراب الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، من تولي رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن الهيئات الإعلامية والصحفية ستشهد أيضًا تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، مع احتفاظ المهندس عبد الصادق الشوربجي، لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وكتب الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «مهمة كبيرة تنتظر الأستاذ ضياء رشوان والأستاذ عبدالصادق الشوربجي والأستاذ طارق سعدة مستقبل الإعلام وتطوير الزملاء العاملين به، وتطوير الأدوات التي تساعدهم على ذلك في وقت أصبح فيه الإعلام سلاح مهم ومؤثر في الدفاع عن الدول، وحدود أمنها القومي ومستقبلها وحاضرها».

ترحيب من الصحفيين

ووجه الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، عبر صفحته على فيسبوك التهنئة للقيادات الإعلامية، متمنيا أن يعينهم الله ويوفقهم لما فيه الخير لإعلام الدولة المصرية، مضيفًا: «والتحية واجبة لمن تركوا مواقعهم الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، والأستاذ حسين زين وكل التوفيق لهم فيما هو قادم».

بينما علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، عبر صفحته الشخصية قائلًا: «مبروك للأصدقاء الأعزاء الأستاذ ضياء رشوان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي في مواصلة العمل في الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور طارق سعدة للهيئة الوطنية للإعلام، المهمة أمامهم كبيرة، لكن أثق أنهم على قدرها كل التوفيق لكم وكل الدعم أيضًا».

كما رحب عدد كبير من الجماعة الصحفية بهذه الاختيارات، بإجماع كبير على الكفاءات المختارة، مؤكدين أن هذه الأنباء أمر إيجابي ويدعو للتفاؤل.