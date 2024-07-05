آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر.. بكم الجرام عيار 21؟

تباينت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، خلال ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3220 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2024 في محلات الصاغة المصرية خلال ختام التعاملات المسائية، وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3680 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر جرى تداوله عند 3220 جنيهًا دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع اليوم في مصر عند 2760 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 2147 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 25760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2389 دولارا للشراء