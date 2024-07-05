قصة أسطورة كرم جابر.. المصارع البطل الذي أعاد عزف السلام الوطني بعد غياب 56 عاما

كرم جابر، ولد فى الإسكندرية فى شهر سبتمبر عام 1979، بدأ ممارسة الرياضة منذ صغره، وحقق العديد من الإنجازات المحلية فى رياضة المصارعة حتى عام 1997، حيث بدأ مشوار الإنجازات الدولية بتحقيق الميدالية الذهبية للبطولة العربية بلبنان، ثم الميدالية البرونزية لوزن 76 كجم ببطولة البحر المتوسط فى إيطاليا، ثم برونزية بطولة العالم للناشئين فى فنلندا.

واستمر تألق كرم جابر محققاً برونزية كأس العالم للناشئين بمصر عام 1998، وذهبية البحر المتوسط 2001 و2005، كما تربع على عرش القارة السمراء بتحقيقه 6 ذهبيات أفريقية أعوام 1999 و2002 و2003 و2005 و2006. وحصل كرم جابر على وسام أحسن مصارع فى العالم 4 مرات متتالية بداية من كأس العالم للقارات بفرنسا عام 2001، والثانية كانت فى بطولة العالم بموسكو لوزن 97 كجم حين حقق الفضية وحصل على كأس أحسن مصارع فى العالم وكأس أحسن أداء فنى بالبطولة، والمرة الثالثة كانت فى بطولة العالم بفرنسا المؤهلة إلى أولمبياد أثينا 2004 بعدما حصل على الميدالية الفضية الثالثة على التوالى، وكانت المرة الأخيرة بعد إنجازه التاريخى فى أولمبياد أثينا 2004. وحقق أسطورة المصارعة الميدالية الذهبية فى أولمبياد أثينا 2004، والذى يعتبر إنجازاً تاريخياً للرياضة المصرية، بعد تحقيق الذهبية الأولمبية التى كانت غائبة عن مصر لمدة 56 عاماً منذ ذهبيتى رفع الأثقال فى أولمبياد لندن 1948.

وغاب كرم جابر عن منصات التتويج فى أولمبياد بكين 2008، ليعود بعدها بكل قوة وتأهل لنهائى أولمبياد لندن 2012 فى مباراة أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً، واكتفى كرم جابر بالميدالية الفضية، لينضم إلى الأبطال القلائل الذين حققوا ميداليتين أولمبيتين.