ختامها مسك.. قصة فريال أشرف أول بطلة مصرية يعزف على يدها النشيد الوطني على منصة تتويج السيدات

تعتبر فريال أشرف بطلة مصر فى الكاراتيه من أبرز اللاعبات اللاتى سجلن أسماءهن بأحرف من ذهب بسجلات الرياضة المصرية، بعد أن تُوجت بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020.

وجاء إنجاز ذهبية أولمبياد طوكيو لوزن ما فوق 61 كيلوجراماً، بعد فوزها على الأذربيجانية إيرينا زارتسكا 2-0 فى نهائى منافسات الكاراتيه، وقتها هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى اللاعبة عبر صفحته فى فيس بوك، قائلاً: «إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات فى جميع المجالات. فخور بابنتى فريال أشرف وبكل مصرى يرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية».

وما زاد من قيمة إنجاز فريال أشرف، كونها أصبحت أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط فى هذه الدورة ولكن عبر التاريخ الأولمبى للبلاد، بعد 7 ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال.

ومارست فريال أشرف رياضة الكاراتيه فى الثامنة من عمرها، فرغم أنها كانت تهوى الرسم والقراءة، ودرست الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، فإنها اختارت الاحتراف فى الكاراتيه حتى وصلت إلى عزف النشيد الوطنى فى طوكيو، بعد التتويج بالميدالية الذهبية.

وخلال عام 2017، تمكنت فريال أشرف من الحصول على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى وزن 68 فى المغرب، وكانت أول مصرية تحصد برونزية الدورى العالمى للكاراتيه، وفى عام 2018 حصلت البطلة المصرية على فضية الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين، كما فازت ببرونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه فى رواندا.

وفى عام 2019 مثلت فريال مصر فى الألعاب الأفريقية التى أقيمت فى الرباط بالمغرب، ونجحت فى التتويج بالميدالية الفضية فى الكوميتيه للسيدات 68 كجم، كما تُوجت بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم لناشئى الكاراتيه فى سانتياجو فى تشيلى خلال عام 2019، عقب فوزها فى المباراة النهائية على اللاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0.

وحصلت فريال أشرف على ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى دبى فى عام 2019، بعد فوزها على لاعبة أذربيجان فى نهائى البطولة، وفى عام 2020 فازت بذهبية البطولة الأفريقية، وحصدت فضية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى فرنسا، بعد خسارتها من الأذربيجانية أرينا.