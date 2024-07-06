شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين قبل الطرح الجديد.. اعرف التفاصيل

بعد إعلان نقابة المهندسين عن طرح 300 وحدة سكنية، خلال الشهرين المقبلين، يتساءل الكثير من أعضاء الجمعية العمومية عن شروط حجز تلك الوحدات، قبل طرحها رسميًا، وذلك حتى يستعدوا بالأوراق المطلوبة، ويتحققوا من توافر الشروط.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين، وفقًا لإعلان النقابة.

شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين

حددت نقابة المهندسين عدة شروط عامة للأعضاء عند حجز وحدات الإسكان، وهي:

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج أو الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، في المدن الجديدة والمحافظات، في الإعلان الواحد.

- إقرار المتقدم بأنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة وحدة سكنية، أو قطعة أرض سكنية، أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم بالتنازل عن الغير.

- ألا يكون المتقدم قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة مالكًا لمسكن.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل معه بأي نوع من أنواع التصرف، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

- أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون يغرض نفسه للمساءلة الجنائية.

شقق نقابة المهندسين 2024

وينتظر جموع المهندسين إعلان النقابة عن شقق نقابة المهندسين 2024، الذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أو شهرين على الأكثر، في مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب وحدات استثمارية في العبور والقاهرة الجديدة.