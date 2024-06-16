فرص عمل برواتب مجزية وحوافز سنوية.. التفاصيل وطريقة التقديم| عاجل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر وظائف خالية في واحدة من كبرى الشركات التجارية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية أن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة منتجات منزلية، والذي يقام بمركز شباب السلام أول يوم الاثنين 24 يونيو، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

التخصصات المطلوبة

وتطلب الشركة شبابًا للتعيين في المجالات التالية:

1- مدير فرع، بشرط خبرة في نفس المجال.

2- محاسب فرع، بشرط إجادة الإكسل.

3- أخصائي موارد بشرية، ويشترط الخبرة.

4- مراقب مخزون، بشرط إجادة الإكسل.

5- مسؤول استلامات FMC، بشرط إجادة الإكسل.

6- مشرفي أقسام مبيعات، بشرط خبرة بالريتيل.

7- بائعين أدوات منزلية، أجهزة كهربائية، مفروشات، لعب أطفال.

8- كاشير.

9- مراقب كاميرات.

10- موظف أمن.

11- عمال تحميل وخدمات.

شروط الوظائف

مطلوب ذكور فقط.

تقديم موقف واضح من التجنيد.

الفرصة متاحة فقط للخريجين.

أقصى سن 40 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- حوافز بيع يومية.

- إجازات سنوية ورسمية.

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- زيادات سنوية ومنح ومكافأت.

- تامين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى التسجيل عبر اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/urwe98eehf

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: https://tawzeefmasr.com/