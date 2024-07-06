بعد نجاح فيلم السرب.. عمر عبدالحليم ينتهي من كتابة «الغواصة»

انتهى المؤلف عمر عبدالحليم من كتابة فيلمه السينمائي الجديد «الغواصة - argon»، وذلك بعد النجاح الذي حققه مؤخرا فيلمه الأخير «السرب» بطولة أحمد السقا.

تفاصيل فيلم الغواصة

وقال المؤلف عمر عبدالحليم في تصريحات، إنه انتهى من كتابة الفيلم بالكامل، مشيرا إلى أنه جرى إنجاز بعض المعاينات الخاصة بأماكن التصوير داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن العمل جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية.

وأضاف أن قصة الفيلم مختلفة تماما وتحكي أحداثه عن عالم آثار يبحث عن كنز مصري فرعوني ضائع في غواصة نازية غارقة من الحرب العالمية الثانية وتأخذه رحلة البحث عن الكنز إلى العديد من المفاجآت، مؤكدا أنه جرى التعاقد على العمل مؤخرا بعد أن تم إجازته من الرقابة والمصنفات الفنية والاتفاق على التصوير في عدة دول أوروبية كما تم معاينة عدد من الغواصات للاستعانة بها في تصوير الفيلم.

وشدد مؤلف فيلم السرب على أنه جرى الاتفاق مع فريق من المختصين الأجانب في مجال السينما للمشاركة في العمل، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة يجرى الإعلان عن جميع تفاصيل العمل خاصة الأبطال المشاركين.

آخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، هو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.