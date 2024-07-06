استشاري مشروع حديقة الأزبكية: نقل سوق الكتب إلى ساحة سنترال الأوبرا

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، بما في ذلك متابعة تطوير حديقة الأزبكية وإعادة إحياء سوق الكتب، وإطلاق مسابقة لتطوير سور الأزبكية، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

نقل سوق الكتب

وكشف الدكتور ماهر ستينو، استشاري مشروع حديقة الأزبكية، في بيان، أنّ هناك تكليفات بنقل سوق الأزبكية للكتب، من مكانه بالعتبة إلى المكان الجديد الجاري تطويره حاليًا في ساحة مجاورة لسنترال الأوبرا الحالي، على أن يجري تنفيذ التصور وفق رؤية وزارة الإسكان، بشأن تصميم أكشاك سوق بيع الكتب، لافتًا إلى أنه جرى استلام الموقع المجاور لسنترال الأوبرا، وتمت إزالة المخلفات وتمهيد الموقع لإقامة سوق الكتب.

سنترال العتبة

وأشار إلى أن سنترال العتبة يتمتع بمسطحات معمارية واسعة وارتفاعات مناسبة للعديد من الأنشطة، وحالته الإنشائية جيدة، وجرى عرض مجموعة من الاستخدامات الجديدة لمبنى سنترال العتبة ومحيطه الخارجي، بما يسهم في إحياء الصورة الحضارية لمنطقة الميدان، وذلك بعد توجيهات رئيس الوزراء بضرورة استغلال مبنى السنترال بشكل أفضل، بما يحقق الاستفادة منه ويسهم في إبراز الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة.