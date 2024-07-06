تغيب 26 طالبًا وطالبة عن أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بشمال سيناء

ذكرت غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن عدد المتقدمين لأداء امتحان مادة الكيمياء بلغ 3749 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3752 طالبًا وطالبة، بتغيب 24 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.

وأضافت غرفة عمليات المديرية في بيان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحان الجغرافيا بلغ 459 طالبا وطالبة، حضر منهم 457 طالبا وطالبة، وتغيب طالبين عن أداء الامتحان، بينما أدى طالبان كفيفان امتحان الفلسفة.

لم تُسجل مخالفات قانونية

من جهة أخرى، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن الأمور اليوم كانت طبيعية جدا، ولم تُسجل أي مخالفات أو محاضر غش بلجان الامتحانات.

تأمين لجان الأمتحانات

وأكد «رضوان»، أن لجان الامتحان وضعت تحت مراقبة شديدة من قِبل قوات الشرطة، لمنع اقتراب الأهالي (أولياء الأمور)، من أسوار المدارس التي تقام بها الامتحانات، وذلك منعا لتوتر الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لهم.

زائر صحي وسيارة إسعاف

وكان قد كشف وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان سابق، عن تخصيص «زائر صحي، وسيارة إسعاف» في كل مقار لجان الامتحانات، مع التأكد من سُبل التهوية بشكل تام، علاوة على توفير مياه الشرب والأدوية اللازمة في جميع المقار الامتحانية.