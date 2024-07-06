محافظ القليوبية لأهالي كفر شكر: برنامج عاجل لإنهاء المشكلات ودفع المشروعات

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة كفر شكر لمتابعة المشروعات، موجهًا بضرورة إنهاء كافة المشكلات، ودفع المشروعات.

الزيارة جاءت بعد مرور المحافظ على إحدى مدارس الثانوية العامة للاطمئنان على سير لجان الامتحانات بمدينة كفر شكر، فاستمع لأحد المواطنين عن بعض المشاكل بالمدينة، ومنها إنشاء سوق عشوائي بجانب كفر منصور.

وعلى الفور، قرر المحافظ تفقد السوق العشوائي، يرافقه المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وأكد أن المحافظة تسعى جاهدة للقضاء على كل المظاهر العشوائية داخل المدن والقرى، من خلال العمل على إنشاء مناطق وأسواق حضارية وتحويل الصورة القديمة التي كانت تتسبب في حالة كبيرة من الفوضى وانتشار الإشغالات وتعطيل الحركة المرورية واستبدالها بصورة جميلة لائقة بالمواطنين لتساهم في القضاء على تلك العشوائيات من خلال إقامة أسواق حضارية جديدة توفر فرص عمل للشباب الباحثين عن تلك الفرص وللتيسير على المواطنين .

غلق كامل لمركز شباب كفر شكر

وخلال الجولة لاحظ محافظ القليوبية غلق كامل لمركز شباب كفر شكر لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتي دامت أربع سنوات، فوجه بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال سريعًا.

وتشمل أعمال تطوير المركز الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر، إنشاء مبنى اجتماعي من دورين وصالة أفراح، وطالب المحافظ برفع كفاءة وتطوير حمام السباحة، وكذلك المبنى الإداري، ورفع كفاءة الملعب القانوني لكرة القدم والصالة المغطاة والملعب الخماسي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لخدمه أبناء كفر شكر ، وسرعة استلام الأعمال جزئياً وفتح مركز الشباب أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية به في أقرب وقت.

مستشفى كفر شكر المركزي

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة سير العمل وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

كما تفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على عدد 23 حضّانة، ووجه بضرورة تشغيلهم بأعلى كفاءة لاستقبال الأطفال المرضى.

واستمع من مدير المستشفى إلى احتياج المستشفى لجهاز قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي، موجهاً بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات المستشفى لتوفيرها فوراً بالتنسيق مع مديرية الصحة.

إنشاء موقف حضاري مُتميز

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وذلك لإعداد الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.