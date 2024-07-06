محافظ القليوبية للقيادات : «مكتبي في الشارع والمواطن أولا»

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم، أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.

التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية

وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكداً على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البُعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يُتخذ.

مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام .

وأوضح «عطية» أن ملفات النظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لا تهاون فى استرداد كل شبر من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء .

ووجه عطية خلال الاجتماع بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التي تواجه أي منها حال تواجد أي معوقات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والاهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للِاشغالات والتعديات، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم .

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم، مضيفًا: «مكتبي في الشارع ومكاتب حضراتكم أيضًا، والمواطن أولا».

مدير أمن القليوبية يهنئ المحافظ الجديد

في سياق آخر، استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الجديد، لتقديم التهنئة على توليه منصب محافظ القليوبية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل مصلحة المواطن .

وبحثا بعض الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة القليوبية مثل التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتأمين الأماكن الحيوية بالمحافظة .