تحذير من إضافات في الآيس كريم تسبب الأمراض.. واستشارية تغذية تطمئن المستهلكين

يُعد الآيس كريم واحدًا من الأطعمة والمثلجات المحببة بالنسبة للكثيرين، يقبلون على تناوله في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة؛ فإلى جانب مذاقه الرائع، هو أيضًا يرطب الجسم ويمده بالطاقة، ولكن على الرغم من فوائده هذه، فإن تناوله بكميات كثيرة يمكن أن يعود على الجسم بتأثيرات سلبية تصل إلى أمراض القلب والسمنة، في حال احتوائه على مكونات معينة.

تحذير من بعض الإضافات للآيس كريم

وبحسبما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد أوضح الدكتور أليكسي كابانوف، خبير التغذية الروسي، أن أنواع الآيس كريم التي تحتوي على السكر تعود على الجسم بتأثيرات سلبية واسعة؛ مشيرًا إلى أن الآيس كريم منتج دهني وحلو المذاق، والجمع بين الدهون الحيوانية والسكر له عواقب وخيمة.

وحول الأضرار الصحية التي تنتج عن تناول أنواع الآيس كريم التي تحتوي على السكر، فقد أوضح «أليكسي» أن تناول الآيس كريم الذي يحتوي على السكر يسبب أضرارًا كثيرة للجسم، تصل إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وداء السكري والخرف، وأنه لذلك يجب قراءة ومعرفة تركيب الآيس كريم والتعرف على نسبة السكر به قبل الشراء.

أخطر إضافات «Е» في الآيس كريم

كما أوضح خبير التغذية الروسي أن إضافات «Е» تعد هي أبرز المكونات التي يجب تجنبها في الآيس كريم، وأن أخطر إضافات «Е» هي:

المستحلبات (ليسيثين الصويا، E476).

المثبتات (صمغ شجرة الخروب، صمغ القوار، E407).

عامل التزجيج (E904).

الأصباغ (E150).

منظمات الحموضة (E270، E331).

تناول الآيس كريم النباتي

«إذا كان الآيس كريم يحتوي على أكثر من ثلاث إضافات Е، لا يمكن اعتباره طبيعيًا»، حسب «أليكسي»، الذي نصح بعدم شراء أنواع الآيس كريم التي تحتوي على هذه الإضافات، موضحًا أنها قد تلحق الضرر بـ الجهاز الهضمي: «أنصح بتناول الآيس كريم النباتي المصنوع من حليب الصويا والبروتين لأنه أكثر فائدة من الآيس كريم المصنوع من حليب البقر».

متى تكون هذه الإضافات مُضرة؟

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه الإضافات السابق ذكرها عبارة عن صبغات يتم إضافتها إلى الآيس كريم لتغيير الألوان، مضيفة أن هذه الصبغات تكون مُضرة في حال تناولها بكميات كبيرة وبشكل مستمر على مدار فترة زمنية طويلة تمتد لسنوات، ولكن تناولها بشكل معقول لا يمثل أي خطورة على الصحة.

«الكمية اللي بتتضاف للآيس كريم بتكون خاضعة لهيئة رقابة المستهلك، وبتكون كمية مسموح بها، وبالتالي مفيهاش أي ضرر على الصحة»، وفقًا لـ«ليندا».