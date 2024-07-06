«التنمية الحضرية»: الانتهاء من تطوير المنطقة الثقافية بتلال الفسطاط بنسبة 100%

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه جرى الانتهاء من تطوير الساحة المجاورة لمسجد عمرو بن العاص بنسبة 100%، وكذلك الانتهاء من تطوير المنطقة الثقافية بمشروع تلال الفسطاط بنسبة 100%.

تطوير المنطقة الاستثمارية

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى الانتهاء من تطوير المنطقة الاستثمارية التي تحتوي على المطاعم المطلة على البحيرة بنسبة 80%، ومنطقة «الأرينا» التي تستوعب أكثر من 7 آلاف مشاهد بنسبة 55%، ومنطقة الأسواق التي تجاوزت نسبة الـ80%.

اكتساب الخبرات العالمية

وأردف أن رئيس الوزراء اقترح تشغيل عدد من المناطق بمشروع تلال الفسطاط طالما جرى الانتهاء من تنفيذها، بواسطة القطاع الخاص، مردفًا: «لن ندير الموضوع بطريقة الباشكاتب، لكن سيتم طرحه على شركات مصرية بشراكات عالمية لإدارة المشروع، واكتساب الخبرات العالمية لإدارة هذا النوع من المشروعات».

ولفت إلى أنه بجوار هذه المنطقة مشروع سكني جرى تسميته بـ«الفسطاط فيو»، علمًا بأن هذه المنطقة كانت تسمى قديما «بطن البقرة»: «ناس كتير يتصلون بي لشراء هذه الوحدات».