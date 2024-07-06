فتاة تعثر على شقيقتها التوأم عبر تطبيق «تيك توك».. صدفة أغرب من الخيال

عثرت فتاة على شقيقتها التوأم خلال تصفحها تطبيق تيك توك، بعد أن اكتشفت حسابا لفتاة تشبهها بشكل كبير، وبعد التواصل معها قررتا إجراء اختبار الحمض النووي، وكانت المفاجأة الكبى.

التوأم إيلين ديسادزي وشقيقتها آنا بانشوليدزي، التقيا معا بعد سنوات طويلة من الفراق، حيث أنهما تفرقتا عن بعضهما بعد بيعهما فيما عرف بواقعة «فضيحة الاتجار بالبشر» بدولة جورجيا، وفقا لما جاء في وكالة فرانس برس.

تحدثت «آنا» البالغة من العمر 19 عامًا، عن كونها طالبة تدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة، وكانت طفولتها سعيدة، لكنها اكتشفت أن ما عاشته بمثابة خداع، مضيفة أنها استوعبت المعلومات بصعوبة، فالأشخاص الذين قاموا بتربيتها لمدة 18 عاما ليسوا والديها الحقيقين، لكنها لم تشعر بالغضب ناحيتهم على الإطلاق.

إجراء تحليل DNA

فيما تحدثت «إيلين» التي تدرس علم النفس، أنها أصبحت صديقة شقيقتها دون أن تعرف الحقيقة، حتى قررتا إجراء تحليل dna ليكتشفا الحقيقة.

سرقة 120 ألف طفل

ويعد التوأم ضحيتا سرقة الأطفال من ذويهم في دولة جورجيا، إذ نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وسائل محلية بدولة جورجيا، أنه تم سرقة 120 ألف طفل من ذويهم ما بين عام 1950 وحتى 2006.