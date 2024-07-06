محافظ الغربية باجتماع رؤساء المراكز والمدن: نتعاون جميعا لخدمة المواطن

ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،.

الرصف والمنظومة

وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية ، وعلى رأسها «الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير ، والرقابة على الأسواق، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين، والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الاهتمام بمعيشة المواطنين

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا: «نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول».