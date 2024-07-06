مشاهد حزينة من جنازة اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته.. «رحيل بدون وداع» (فيديو)

حالة من الحزن والأسى سيطرت على محبي ومتابعي اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع الخبر كالصاعقة على قلوب الآلاف، خاصة أهالي قريته بمحافظة كفر الشيخ الذين كانت تسيطر عليهم علامات الصدمة أثناء تشييع الجنازة.

آلاف الأهالي في قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، خرجوا لتوديع اللاعب الشاب صاحب الـ31 عاما، فالدموع تتساقط من الصغار قبل الكبار، الجميع يتعجبون من المشهد، ربما البعض كانت تسيطر عليهم علامات الصدمة، خاصة بعد تحسن حالة اللاعب في الفترة الأخيرة من أزمته الصحية.

مشاهد من جنازة أحمد رفعت

كلمات مؤثرة رددها أهالي وأقارب اللاعب أحمد رفعت أثناء تشييع جنازته، من بينهم خاله الذي قال إنه رحل قبل أن يودعه: «كدا مشيت من قبل ما تودعني»، أما والدته فكانت الصدمة تسيطر عليها.

حضر جنازة اللاعب أحمد رفعت العديد من نجوم كرة القدم من بينهم محمود عبد المنعم «كهربا» وأيضا محمود جنش لاعب نادي موردن سبورت، وهيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي موردن سبورت.

عرف أحمد رفعت بأخلاقه الحسنة واحترامه للجميع، كما أنه كان يتمتع بحب الكثيرين، بحسبما ذكره محمد حسن، أحد أقارب اللاعب الراحل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن اللاعب كان له الكثير من الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها في مسقط رأسه بقرية إبشان بمركز بيل.

وفاة أحمد رفعت في الساعات الأولى

توفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره إلى أحد المستشفيات بعد توقف عضلة قلبه وذلك أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري في 11 مارس الماضي.

ولكن بعدما أكد الأطباء استرداد وعيه وعودته إلى الحياة الطبيعية، أعلن نادي مودرن سبورت خلال الساعات الماضية، وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء، حيث نشر الآلاف صور اللاعب الراحل أحمد رفعت، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.