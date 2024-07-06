بعد تصريحات النجمة أسماء جلال عنه.. 3 طرق تحميك من الإصابة بالاكتئاب

طلت النجمة أسماء جلال على جمهورها في برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية «أون دراما» لتكشف خلال اللقاء عن إصابتها بالاكتئاب والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية، وتغير وزنها بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفعها إلى قص شعرها.

وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض النصائح والطرق للوقاية من الإصابة بالاكتئاب وفقًا لموقع «Psychology Today».

3 طرق تحميك من الإصابة بالاكتئاب

العديد من الطرق يمكن أن تساعدك على التخلص من الاكتئاب تدريجيًا، وتغيير نمط حياتك إلى الأفضل، وذلك عبر جعلها ضمن روتينك اليومي، والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:

النوم المنتظم

أوصت مؤسسة النوم الوطنية الأميركية، بأنه وجب على الأشخاص النوم يوميًا ما يتراوح من 7 إلى 9 ساعات، بالإضافة إلى الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، حيث يساعد هذا الروتين على تقليل الشعور بالاكتئاب في حال الالتزام به على المدى البعيد.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

توصل عدد من الباحثين، إلى أن الاكتئاب من الممكن أن يكون مرتبطًا بالالتهابات، لهذا من الممكن أن تكون إحدى طرق الوقاية من الاكتئاب، الحرص على تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، والتي لها دورًا مفيدًا على صحة المفاصل والرئتين والأمعاء.

ومن أمثلة هذه الأطعمة «الفراولة والتوت البري»، وذلك راجع إلى احتوائها على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى الكرز والبرتقال والخوخ والمشمش والرمان والمكسرات، من أمثلة الجوز واللوز والأسماك الدهنية، بالإضافة إلى الخضروات الورقية مثل السبانخ.

ممارسة الرياضة بانتظام

وأظهرت إحدى الدراسات التي نشرت في دورية «Molecular Neurobiology»، أن ممارسة التمارين البدنية المنتظمة من الممكن أن تساهم بدورها في تقليل القلق والاكتئاب على المدى البعيد، وتعمل على تحسين الحالة المزاجية للفرد.