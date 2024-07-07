جهاز التنسيق الحضاري يدرج اسم مديحة كامل ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الفنانة مديحة كامل في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق الأماكن التي عاش بها المبدعون، والذين أسهموا في إثراء الحركة الثقافية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، حيث تم تعليق لافتة معدنية على منزلها الكائن في 28 شارع عمر طوسون - المهندسين - الجيزة.

معلومات عن مديحة كامل

وأورد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معلومات عن الفناة الراحلة مديحة كامل، كالتالي:

- وُلدت في مدينة الإسكندرية في 3 أغسطس 1946، ثم انتقلت عام 1962 إلى القاهرة، والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس.

- بدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم «30 يوم في السجن».

- اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار ثانوية ولكنها حققت انتشارا كبيراً.

- لعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتي جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة حين قدمها المخرج كمال الشيخ في فيلمه «الصعود إلى الهاوية» مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت أداء هذا الدورعدد من نجمات السبعينات؛ وكان الفيلم نقطة انطلاقها الى عالم النجومية.

- ارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم «بوابة إبليس».