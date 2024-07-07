منسق «الإسكندرية للسينما الخضراء»: المهرجان يستهدف نشر الوعي البيئي

قالت نور حازم، منسق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء بالإسكندرية، إن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي البيئي ويركز على موضوع التحول العادل فيما يتعلق بالبيئة، كما يضم أفلاما من دول عدة عربية كالجزائر والمغرب والعراق، كما يسلط الضوء على الفئات المهمشة في المجتمع، والتي تتأثر بالتغير المناخي.

معايير اختيار الأفلام بالمهرجان

وأضافت «حازم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم اختيار الأفلام التي تشارك في المهرجان من خلال ثلاث معايير أساسية، وهم المعيار السينمائي، والمسئول عنه أحمد نبيل مدير السينما وأيضًا المعيار الاجتماعي الذي يحدد مدى اجتماعية الفيلم والمسئولة عنه ياسمين حسين باحثة اجتماعية، والأخير هو البيئي، والمسئول عن تغطية القضايا البيئية بشكل موضوعي، وتسليط الضوء على تأثير تغير المناخ، فضلا عن دقة المعلومات.

وأكدت منسق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، أنه ليس بالضرورة أن يقدم الفيلم حلا للمشكلة المطروحة، لأنه بالفعل توجد أفلام تسلط الضوء على المشكلة وتلهم الناس في التفكير لحلها كما توجد أفلام تقدم حلولا بشكل مباشر.