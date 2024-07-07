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قضايا «النزوح» معرض فني للفنان أحمد بيرو في أتيليه القاهرة

كتب:

إلهام الكردوسي
04:00 م | الأحد 07 يوليو 2024
أحد أعمال المعرض

أحد أعمال المعرض

يفتتح الفنان التشكيلي أحمد بيرو معرضه الشخصي الفني بـ أتيليه القاهرة تحت عنوان «المهاجر Migrant» في تجربة فنية جديدة بأعمال فنية تعبر عن قضية يعيشها العالم جميعا، وملف مطروح لجميع دول العالم ألا وهو الهجرة. 

50 عملا فنيا في معرض «المهاجر Migrant»

عبر 50 عملا فنيا يطرح لنا العديد من جوانب الهجرة، فاللوحات تعبتر مشاهد للمهاجـرين وفهــم لتجـارب التي عاشها المهاجر استخدم الفنان عنصر المكان والحـركة ليعبر عن مشاعر المهـاجرين ليكون أول معرض لفنان تشكيلي يطرح موضوع المهاجر والهجرة والنزوح بجميع جوانبها.

وأضاف أحمد بيرو في بيان: قضيـة الهجـرة تشغــل العـالـم كـله في ظــل تدافــع عــادة "الهجرة وظهـور مشاكل تؤدي أيضا الي التهجير والنزوح" وهنا ياتي دور الـفن في توصيل رسالة للعالم من مدى تأثيرها.

وأشار إلى أن الفن يسعى لتوصيل الأفكار ولغة تخاطب سهلة لجميع شعوب العالم تتضمن اللوحات العديد من المشاعر المختلفة من سعادة للحلم بمستقبل مبهج إلى قلق وحزن لافتقاد الوطن، فإن ألم الفراق وبالأخص الوطن من أصعب الآلام وأشدها فالوطن يمنح الأمان والسكينة حيث يتواجب ترك الماضي والتركيز على المستقبل ومشاعر أخرى من اليأس والأوجاع والمخاطر.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي