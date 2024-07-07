آخر أخبار غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء وقصف مدرسة للأونروا

تضمن آخر أخبار غزة، تعرض القطاع لتصعيد خطير، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف، مستهدفةً مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، ما أسفر عن سقوط شهداء مدنيين، وأيضًا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 ألفا و153 شخصًا، بينما تجاوز عدد المصابين 87 ألفا و828 شخصًا، ومع استمرار الأزمة الإنسانية، قدمت السلطات المصرية مساعدات عاجلة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت دخول شاحنتين محملتين بالأدوية إلى غزة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

آخر أخبار غزة

وتعرض قطاع غزة إلى قصف عنيف من قبل العدوان الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تأوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 16 فلسطينيًا وإصابة 50 آخرين.

وأدانت «الأونروا» بشدة استهداف مدرسة في النصيرات، مؤكدةً أنها تأوي نحو 2000 نازح، وتُعتبر من أكثر المدارس اكتظاظًا، وشدّدت الوكالة على أنها تزوّد جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميًا بأسماء المدارس التي تأوي النازحين، مؤكدة أنّه لا شيء يُبرّر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين، وذلك في آخر تطورات وأخبار غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

آخر حصيلة لشهداء غزة

وشهد قطاع غزة تصعيدًا دمويًا إثر العدوان الإسرائيلي إذ ارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة 123 آخرين.

وعن آخر أخبار غزة في المستشفيات، شكل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الضغط الأكبر على الكوادر الصحية هناك كونه المستشفى الوحيد الفعال في المنطقة، ويزيد الوضع سوءًا مع وجود مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى خان يونس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض دخول شاحنتي أدوية لغزة

وفي آخر أخبار غزة، قال مراسل القاهرة الإخبارية عبد المنعم إبراهيم، إن السلطات المصرية أعلنت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة؛ تضمنت 32 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.

وأكد «إبراهيم» أن 25 شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية أفرغت حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وعادت إلى محيط معبر رفح البري.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة رغم الحاجة الماسة لهذه المساعدات الإنسانية والغذائية في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف مختلف أنحاء القطاع، ما يؤدي إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى.