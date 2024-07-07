فوز أبطال كمال أجسام الدقهلية بالمراكز الأولى لبطولة كأس مصر المفتوحة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية فوز أبطال كمال الأجسام بالدقهلية بنادي الناصرية الرياضي، بقيادة عبدالرحمن إبراهيم، المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في بطولة الجمهورية كأس مصر المفتوحة للكبار للدرجة الأولى والدرجة الثانية مجمعة.

فوز أبطال كمال الأجسام بالمراكز الأولى بالدقهلية

وأشارت، في بيان، إلى أن البطولة والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بنادى المنيب الرياضى بالجيزة وجاءت المراكز كالآتي:

- حصل البطل البحراوى أحمد على المركز الأول الميدالية الذهبية وزن 65 كيلو.

- البطل حسن حسانين حسن الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 70 كيلو.

- البطل أمير الإمام الباز الميدالية الذهبية المركز الأول وزن 80 كيلو.

- البطل مصطفى العربى حامد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 90 كيلو.

- البطل فرج محمد المتولى المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 100 كيلو.

- البطل أمير محمد محمود المركز الثاني والميدالية القضية وزن 70 كيلو.

- البطل محمد جابر فاتح المركز الثاني والميدالية البرونزية وزن 75 كيلو.

- البطل محمود عصام معوض بالمركز الرابع وزن 75 كيلو.

- البطل محمود كمال البدرى بالمركز الرابع وزن 85 كيلو.

وأوضح عبدالرحمن إبراهيم أن الأبطال والمدربين عملوا بأمانة وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفة، وبدعم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي والمساعد التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتأتي مشاركة أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.