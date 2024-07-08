محافظ الغربية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

استقبل اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، وفدًا من ممثلي وسائل الإعلام والصحف بالمحافظة، بمكتبه بالديوان العام، لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين بالمحافظة.

خدمة المواطنين

وحرص «الجندي» على تحيتهم بشكل شخصي، معربًا عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل والذي شعر به منذ وصوله الى محافظة الغربية، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وإعادة عروس الدلتا إلى مكانتها التي تستحقها.

دور الإعلام

وشدد محافظ الغربية، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام والصحافة، باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره في رصد نبض الشارع والتعرف على مشاكل المواطنين ونقل القضايا المهمة التي تشغل المواطنين إلى مسئولي في المحافظة، من أجل دراستها والعمل على حلها.