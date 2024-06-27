«الإسكان»: حملات لإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل مديونيات مياه المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ حملات مكثفة في مدن العاشر من رمضان والشروق والمنيا الجديدة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة، بهدف الحفاظ على مرفق مياه الشرب وضمان وصوله بشكل عادل لجميع المواطنين.

تهدف هذه الحملات إلى تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأتي تنفيذاً لتكليفات عاصم الجزار وزير الإسكان لرؤساء أجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف الصحي.

أسفرت الحملات عن ضبط العديد من الوصلات المخالفة للمياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل المديونيات المتراكمة، وتحرير محاضر سرقة المياه، وتطبيق غرامات مالية مضاعفة، وإيقاف التعامل على الوحدات المخالفة.

وأكّد رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضرورة التعاقد بشكل قانوني للحصول على خدمة المياه، وسداد المتأخرات حفاظاً على المال العام، واستمرار الحملات بشكل دوري لضمان عدم التعدي على شبكات المياه.