9 معلومات عن ضياء رشوان عقب ترشيحه لرئاسة المجلس الأعلى للإعلام

يمتلك الكاتب الصحفي ضياء رشوان تاريخًا طويلًا من العمل السياسي والصحفي، في مسيرة امتدت لعشرات السنين، وعقب ترشيحه لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

أبرز المعلومات عن ضياء رشوان

1- سياسي وصحفي مصري.

2- ولد بقرية المحاميد مركز أرمنت محافظة قنا.

3- حاصل علي بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981.

4- حاصل على ماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس في 1985.

5- باحث وخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 1981.

6- نجح في انتخابات نقابة الصحفيين في مارس 2013 ليتولى منصب نقيب الصحفيين.

7- تمّ اختياره عضوًا بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014.

8- كما فاز بمنصب نقيب الصحفيين في مارس 2019.

9- فاز بمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في أبريل 2021.

اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني

وفي يونيو 2022، أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، ولاقى إعلان إدارة الحوار الوطني باختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقاً عاماً للحوار الوطني، ترحيبًا واسعًا من قبل القوى السياسية، وحاز على توافق عام من الجميع، وتمتع بقدرته علي إدارة الحوار بموضوعية.