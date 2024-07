منافسة قوية بين فيلمي Inside Out 2 وDespicable Me 4 على صدارة الإيرادات

يواصل فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 صعوده في شباك التذاكر الأمريكي، بالرغم من تراجعه إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، بعد طرح فيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4 الذي تصدر قائمة الإيرادات في اليوم الخامس على التوالي له في السينما، إذ حقق إيرادات بلغت 20.9 مليون دولار، مقابل 8.2 مليون دولار لـInside Out 2.

إيرادات فيلم Inside Out 2

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم Inside Out 2، ليصل إلى مليار و216 مليون دولار، بعد ما حقق في السينما المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، إيرادات بلغت 533.8 مليون دولار، إضافة إلى 683 مليون دولار في السينما الخارجية حول العالم، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيرادًا على مستوى العالم في 2024 بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

Despicable Me 4 في المركز الثامن

وعلى الجانب الآخر، جاء فيلم Despicable Me 4 في المركز الثامن في قائمة الأعلى إيرادًا عالميًا، وذلك في يومه الخامس في السينما، إذ حقق إيرادات بلغت 229.5 مليون دولار، من بينها 122.6 مليون دولار في السينما المحلية، و106.9 مليون دولار في دور العرض حول العالم.