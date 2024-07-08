محافظ القليوبية: تفعيل بروتوكول تطوير قرية مرجانة السياحية بالقناطر

شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ضرورة إعادة استغلال أصول الدولة المهدرة والاستفادة منها استثماريا، وعلى رأسها قرية مرجانة السياحية بالقناطر الخيرية، وذلك خلال مواصلته جولاته الميدانية بمدن المحافظة المختلفة للتعرف على ملفات المحافظة ومشروعاتها المختلفة وأبرز المشكلات المطروحة للتعرف عليها وإيجاد الحلول لها ميدانيًا.

وتفقد محافظ القليوبية قرية مرجانة السياحية والتي طُرحت للاستثمار لتطويرها من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارتي الري والزراعة، وذلك في إطار حرصه على إحياء واستغلال أصول الدولة غير المستغلة ولاستعادة السياحة في مدينة القناطر إلى سابق عهدها.

الفرص الاستثمارية الكبرى بالقناطر الخيرية

ووجه «عطية» بتفعيل بروتوكول التعاون، حيث أن القناطر الخيرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى من خلال موقع جغرافي متميز وحدائق خضراء علاوة على نهر النيل الذي يطل عليها من الجانبين، مما يوفر لها جميع المقومات التي تجعل منها مدينة سياحية عالمية يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد كبير من المواطنين، وتحدث إليهم واستمع إلى مشاكلهم ووعد بحلها فوراً طالما كانت في إطار القانون .

مشروعات الرصف من خطة المحافظة للشوارع

شملت جولة اليوم المرور بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من مشروعات الرصف من خطة المحافظة لشوارع المدينة الداخلية وذلك بعد الانتهاء منها وتسليمها، إضافة إلى تفقد عدد من الحدائق والفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تسعى المحافظة لطرحها استثمارياً بالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة .

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رصف كورنيش النيل بالقناطر الخيرية، حيث تبلغ خطة الرصف لمدينة القناطر الخيرية 20.5 مليون جنيه عن العام المالي 2023 / 2024 بإجمالي أطوال 3075 متر طولي، وتفقد المحافظ عددا من الشوارع الداخلية بالمدينة من بينها شارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين ، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الإسكان أمامها وخلفها وشارع برج الفرسان وطريق كورنيش القناطر الخيرية وشارع عزمي أمام حلقة السمك .

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة مراعاه المواصفات القياسية لأعمال الرصف والتسليم من خلال لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات لضمان الاستلام وفق المواصفات السليمة، مطالبا أيضا بالاهتمام بالأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الانترلوك ووضع صناديق قمامة بالشوارع التي جرى الانتهاء منها ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتوفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين خلال سيرهم بالشارع .

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية بمساحة 3 أمتار لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية .

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال الإنشاءات، حيث جرى إنشاء عدد 120 محلا بالسوق، وجاري إنشاء 27 آخرين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ .

وأكد عطية أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين .