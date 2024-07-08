فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في تثبيت عظام ذراع سيدة قبل بتره

تمكن فريق طبي من جراحات العظام ووحدة الجراحات الميكروسكوبية، بمعاونة من فريق التخدير بمستشفى جامعة سوهاج من إنقاذ ذراع سيدة في العقد الرابع من عمرها إثر تعرضها لإصابة شديدة الخطورة، بواسطة آلة حادة «ساطور» نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والأوتار المغذية للطرف العلوي الأيمن مع كسر بعظام الكوع.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في بيان، أن مستشفيات سوهاج الجامعية، تعد الفريدة من نوعها بصعيد مصر من حيث الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية التي تقدمها بالمجان للمواطنين، نظراً لما تمتلكه من كفاءات بشرية لها سجل حافل بالنجاحات المتتالية التي أبهرت المجتمع المحلي والدولي، في إجراء العديد من العمليات بالغة الدقة والخطورة في كثير من التخصصات، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد، مشيداً بالفريق الطبي لسرعة التدخل الجراحي في الوقت المناسب الذي أسفر عن الحفاظ على «ذراع المريضة».

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري: إن السيدة المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء وألم شديد، جراء إصابتها بجرح غائر بمنطقه العضد الأيمن بواسطة آلة حادة «ساطور»، ونتيحة لخطورة الإصابة جرى التعامل الفوري مع الحالة بتوقيع الكشف الطبي عليها، وتقييمها من قِبل أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى الجديد، والبدء في التعامل مع المصابة وإدخالها لغرفة العمليات ومتابعتها بشكل دقيق.

وأوضح الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفى الطوارئ، أنه عقب وصول المريضة قسم الطوارئ جرى التعامل العاجل مع الحالة، واستدعاء الأطقم الطبية من قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، لافتًا إلى أن هذه الحالات الخطيرة من حوادث الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ على حياة المصاب بشكل عام، فنُقلت من غرفة العمليات إلى الجناح الداخلي، وما زالت تحت المتابعة اللحظية.

وذكر الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، أنه بعد الفحص الدقيق جرى استدعاء طاقم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وتثبيت العظام المكسورة، وعمل استكشاف وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار المقطوعة، مع رجوع الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلاً من: الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحه العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب مصطفى عبداللاه معيد بالقسم، والطبيب علي الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، والطبيب محمد رفعت نائب سنيور بقسم العظام، ومن قسم التخدير: الطبيبة منار زكريا نائب بقسم التخدير، والدكتور أحمد عزمي مدرس مساعد التخدير، ولفيف من فريق الهيئة الإدارية والتمريضية.