«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف حكومية خالية.. اعرف التخصصات والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 18 وظيفة شاغرة بقطاعات وإدارات عديدة بالجهاز، إذ يمكن التقديم فيها بداية من 23 يوليو الجاري حتى 6 من أغسطس المقبل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، نوعيات الوظائف الشاغرة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

- رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية.

- رئيس الإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز.

- مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجمعات والمراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للهيئات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجامعات والمراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الهيئات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة للتراسل الرقمي المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والضبط القضائي.

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

طريقة التقديم على الوظائف

- يتم التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به مثال «عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

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