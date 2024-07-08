«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف حكومية خالية.. اعرف التخصصات والشروط
كتب:
أحمد فوزي
02:53 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
وظائف شاغرة - صورة أرشيفية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 18 وظيفة شاغرة بقطاعات وإدارات عديدة بالجهاز، إذ يمكن التقديم فيها بداية من 23 يوليو الجاري حتى 6 من أغسطس المقبل.
تفاصيل الوظائف الشاغرة
ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، نوعيات الوظائف الشاغرة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:
- رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية.
- رئيس الإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية.
- رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين.
- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز.
- مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص.
- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجمعات والمراكز البحثية.
- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للهيئات العامة.
- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجهات المركزية.
- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجامعات والمراكز البحثية.
- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الهيئات العامة.
- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجهات المركزية.
- مدير عام الإدارة العامة للتراسل الرقمي المؤسسي.
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والضبط القضائي.
- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
طريقة التقديم على الوظائف
- يتم التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس.
- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به مثال «عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
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