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«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف حكومية خالية.. اعرف التخصصات والشروط

كتب:

أحمد فوزي
02:53 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
وظائف شاغرة - صورة أرشيفية

وظائف شاغرة - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 18 وظيفة شاغرة بقطاعات وإدارات عديدة بالجهاز، إذ يمكن التقديم فيها بداية من 23 يوليو الجاري حتى 6 من أغسطس المقبل. 

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، نوعيات الوظائف الشاغرة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي: 

- رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية.

- رئيس الإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز.

- مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجمعات والمراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للهيئات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجامعات والمراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الهيئات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة للتراسل الرقمي المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والضبط القضائي.

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. 

طريقة التقديم على الوظائف

- يتم التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس.         

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به مثال «عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف الشاغرة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اضغط «هنــــــــا»

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