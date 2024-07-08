كل ما تريد معرفته عن مهرجان الألعاب الرياضية بالعلمين.. نزهة لكل الفئات

فعاليات عديدة ومتنوعة يقدمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية التي من المقرر أن تقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة، ومن بين تلك الفعاليات هى مهرجان الألعاب الرياضية.

عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة يشهدها مهرجان الألعاب الرياضية بالعلمين منها رياضة كرة السلة التي تنطلق في 18 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة العديد من اللاعبين.

مهرجان الألعاب الرياضية

أما رياضة البادل تنطلق يوم 25 يوليو الجاري، وهي عبارة عن مزيج بين لعبة التنس والإسكواش، ويحاط ملعبها بالزجاج مثل ملعب الإسكواش، كما أنها تلعب رياضة البادل بشكل زوجي، ومن المقرر أن تقام يوم 25 يوليو الجارى.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تلعب فها رياضة البادل، ولكن أقيمت في العام الماضى بالمهرجان فى نسخته الأولى بإقامة بطولة دولية شهدت مشاركة 100 لاعب من 15 دولة.

رياضة الجودو من ضمن الأنشطة الرياضية التي تقام في مهرجان الألعاب الرياضية بالعلمين، فهي عبارة عن فن قتالي يركز على استخدام القوة والمهارة لإسقاط الخصم على الأرض، وتبنى على مبادئ أساسية تشمل الاحترام، التواضع، السيطرة على النفس، بالإضافة إلى ألعاب الطيران الشراعي وأيضا سباقات السرعة للسيارات التي من المقرر أن تقام في الأسبوع السابع من مهرجان العلمين الجديدة 2024، من يوم 22 أغسطس وحتى 28 أغسطس.

مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة هو عبارة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية ما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، لتتحول مدينة العلمين من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة.