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محافظ الجيزة: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق

كتب:

سلامة عامر
04:11 م | الإثنين 08 يوليو 2024
محافظ الجيزة خلال الجولة

محافظ الجيزة خلال الجولة

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية، لمتابعة توفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد الإجراءات الحازمة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصرية، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود وتنفيذ عدد من المبادرة المختلفة التي تهدف إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

تكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التموين خلال تفقده أحد المخابز البلدية، بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، وتأكيد التزام المخابز بإنتاج رغيف عيش بلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة. 

إحكام السيطرة على الأسواق

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لتحقيق الدور الرقابي والسيطرة على الأسعار، ومواجهة أي ممارسات خاطئة أو احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.