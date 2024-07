مجلة ESQUIRE العالمية: محمد كريم أول نجم عربي يلعب دور Cowboy بهوليوود

كشفت مجلة ESQUIRE العالمية النقاب عن تفاصيل فيلم الـWestern Cowboy، الجديد The Gunslingers، ويلعب بطولته كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف والنجم المصري محمد كريم، وهو الفنان الذي وصفته المجلة بأنه أول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطولة رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba والذي يعرض في 2025.

تفاصيل شخصية محمد كريم

وفقًا لموقع IMDB، يلعب كريم دور «Hoodoo»، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويبدو حادًا للغاية وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

هذا الفيلم الخامس في هوليوود للنجم المصري محمد كريم، ومن المعروف أن كريم دؤوب جداً في اختيار أدوار البطولة بعناية في هوليوود ودائماً حريص على إظهار صورة العرب بأحسن شكل في هوليوود.

فيلم The Gunslingers

فيلم The Gunslingers، بطوله أيضاً Heather Graham, Scarlet Stallone, Bre Blair, Laurie Love, Randall Batinkoff, CooperBarnes, Ava Monroe Costasmandylor, jeremy kent jackson ,يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يمنع تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه، الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.