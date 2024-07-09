كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في شهادة بنك التعمير والإسكان الثلاثية؟

يوفر بنك التعمير والإسكان الحكومي، شهادات ادخارية متعددة بينها شهادة باسم «الماسية» ومدتها 3 سنوات ويصل عائدها إلى 21% سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان على الموقع الرسمي للبنك، نرصد في السطور التالية كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في الشهادة الماسية؟

كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في شهادة بنك التعمير والإسكان؟

بالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة الماسية يكون 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه، والعائد يُصرف شهريًا، لذا صاحب مبلغ 200 ألف جنيه يمكنه الاستثمار في الشهادة والحصول على 3500 جنيه شهريًا.

تفاصيل الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان

والعائد على الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان يكون ثابتًا طوال مدة الشهادة، وهي متاحة للأفراد، ويمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة.

ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي للشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا حال لم يخبر العميل البنك بأنّه لا يريد التجديد.