اكسب 30 ألف جنيه وغني مع الكينج.. رابط الاشتراك في مسابقة «إيجي تالنت»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة أكبر مسابقات الموسم الرابع من «Egy Talents Sing for the king» مع ملك الغناء العربي الكينج محمد منير، لمن يمتلك موهبة الغناء، ويٌريد إيصال صوته للجمهور، والفوز بجائزة مالية ومُقابلة النجم محمد منير.

جوائز مسابقة الكينج محمد منير

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن جوائز مسابقة الكينج محمد منير، تأتي في الفئات التالية:

- الفائزين المركز الأول: 30 ألف جنيه.

- المركز الثاني: 20 ألف جنيه.

- المركز الثالث: 15 ألف جنيه.

موعد الاشتراك في المسابقة

وأوضحت الوزارة أنها بدأت تستقبل فيديوهات الراغبين في الاشتراك منذ أمس الأحد، ويستمر التقديم حتى يوم 17-7-2024، عن طريق إرسال الفيديوهات على الموقع الخاص بالمسابقة:

https://egytalents.com/apply/.

شروط الاشترك في مسابقة الكينج

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن الفرصة متاحة للشباب بالشروط الآتية:

- السن من 18-40 سنة.

- اختيار أغنية من أعمال الكينج محمد منير.

- يقوم الشخص الراغب في الاشتراك بتصوير فيديو غنائي له مُدته 90 ثانية، بشرط ألا يكون داخل ستوديو أو استخدام مُؤثرات صوتية.

- وضوح الصوت والصورة، إذا صاحب الفيديو آلة موسيقية أو مُوسيقى مسجلة «تراك» بحيث لا تُؤثر على صوت الأغنية.

- تستقبل لجنة التحكيم فيديوهات المتسابقين لاختيار أفضل 20 متسابقا وتقييمهم.

- تصويت الجمهور للمتسابقين عن طريق الموقع الخاص بالمسابقة.

- إعلان أسماء الفائزين.

- لجنة تحكيم المسابقة: المايسترو أمير عبد المجيد المايسترو محمد عثمان.