«شركات المياه» تُطالب المشتركين بتحديث بيانات كارت العداد تجنبا لقطع الخدمة

طالبت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، العملاء المُتعاقدين على عدادات مسبقة الدفع «عداد الكارت» ضرورة التوجه إلى مراكز خدمة العملاء بالفروع لتحديث البيانات في موعد أقصاه 30 من شهر يوليو الجاري تجنباً لانقطاع الخدمة.

وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر

ودعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، جميع المشتركين إلى ضرورة وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر، والضغط حتى تظهر كلمة مقبول، والتوجه إلى خدمة العملاء قبل 24 ساعة من وضع الكارت بالعداد.