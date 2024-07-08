تحمل مفاجآت كثيرة.. «البلشي»: فعاليات توزيع جوائز الصحافة تحت رعاية «المتحدة»

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل فعاليات توزيع جوائز الصحافة المصرية والتقديرية غدا، وتنقل فعالياتها شبكة قنوات الحياة، قائلا إنه جرى محاولة تطوير الاحتفالية بشكل يليق بالصحافة المصرية.

توزيع جوائز الصحافة المصرية في كل الفروع

وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الاحتفالية تنظم تحت رعاية مجلس الوزراء والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيتم من خلاله توزيع جوائز الصحافة المصرية في كل الفروع.

مفاجآت تخص قيمة الجائزة

وتابع: «هذا العام تم تطوير الحفل، ويتضمن العديد من المفاجآت، وقصة إنسانية ربما تكون جائزة العام سيتم الإعلان عنها غدا، بجانب مفاجآت تخص قيمة الجائزة، وهذا كله من خلال جهود الرعاية».

وواصل: «هناك عدد من التكريمات غدا مهمة، وتكريم جلال عارف بالجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين، وتكريم الزميل الصحفي وائل الدحدوح بجائزة حرية الصحافة، تكريما له ولدوره، والمفاجأة أنه سيكون حاضرا معنا نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والذي سيقدم الجائزة معنا».

واستكمل: «هناك تكريم أيضا خاص لصحافة المرأة ولسناء البيسي هذا العام، خاصة لدورها في صحافة المرأة بشكل عام، النقابة تحاول أن يكون هناك شكل وقيمة مختلفة للجوائز، وصورة مختلفة لجائزة النقابة هذا العام».