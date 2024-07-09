المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

حددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوب لتقديم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والذي بدأ على الموقع الرسمي لوزارة التعليم ويستمر حتي يوم 31 يوليو، حيث ينهي الطالب التسجيل الإلكتروني، ثم يحفظ بياناته ويطبع الاستمارة، ويتقدم ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات في الإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام 2024-2025، كما يلي.

- صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

- تبدأ لجنة القيد المشكلة بهذا الغرض في الإدارات والمديريات التعليمية استلام ومراجعة الاستمارات على سجلات الإدارة واعتمادها بخاتم الشعار على البيانات والصور الشخصية للطالب واستيفاء أحقية الطالب من عدمه لدخول الاختبار على الموقع الإلكتروني المخصص لهم، وطباعة كشوف 150 د من نفس الموقع الإلكتروني عن طريق مسؤول الإحصاء المختص واعتمادها بخاتم الشعار الخاص بالإدارة أو المديريات التعليمية، ومراجعتها طبقا لأعداد استمارات التقدم الخاصة بالطلاب.

- إرفاق صورة طبق الأصل من استمارة مجموع درجات الطالب في شهادة إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي أو بيان نجاح معتمد مرفقا بصورة من شهادة الميلاد للطالب والإيصال الدال على سداد الرسوم، على أن يكون هؤلاء الطلاب مستوفون شروط الالتحاق للاختبارات المقررة، وتسلم الأوراق والكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الإدارة العامة للامتحانات.

- تبدأ الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية تسليم أرقام الجلوس ومقار الاختبارات إلى الإدارة العامة للامتحانات لاتخاذ ترقيم استمارات التقدم وإصدار البطاقات الشخصية للطلاب وطباعة كشوف المناداة للطلاب المقرر إجراء الاختبار لهم وإرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية.