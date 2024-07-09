تفاصيل قرار وزير الأوقاف الجديد بتغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة والتي تأتي بعنوان «لا تحزن إن الله معنا»، تطبيقًا لقرار أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بتغيير موضوعها الذي كان محددًا من قبل توليه منصب وزير الأوقاف عن «حق العمل وقتًا وأداءً ومخاطرُ الإخلالِ بهِ» والتي تمّ تحديدها في يونيو الماضي.

خطبة الجمعة المقبلة

ويعد موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان «لا تحزن إن الله معنا» استمرارًا للحديث عن الهجرة النبوية المطهرة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، إذ كان موضوع خطبة الجمعة الماضية بعنوان «حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار».

وكان وزارة الأوقاف قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي في عهد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عن موضوعات خطب شهر يوليو 2024 الجاري وجاءت كالتالي:

- الجمعة الأولى 5 يوليو 2024: حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار.

- الجمعة الثانية 12 يوليو 2024: حق العمل وقتًا وأداءً ومخاطر الإخلال به.

- الجمعة الثالثة 19 يوليو 2024: قيمة الاحترام وأثره في حياتنا.

- الجمعة الرابعة 26 يوليو 2024: السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع.

ندوة علمية تثقيفية

وأعلنت وزارة الأوقاف أنَّه ضمن جهودها العلمية والدعوية والتثقيفية، تعقد الوزارة 2780 ندوة علمية تثقيفية على مستوى الجمهورية بعنوان «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا»، وذلك يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024 بعد صلاة العشاء ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر».