محافظ القليوبية: ندرس تطوير الطريق الزراعي في بنها

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذها، كما تفقد عددًا من قطع الأراضي لاستغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة مشروعات خدمية لخدمة أبناء المحافظة.

مطلع الطريق الزراعي القاهرة - إسكندرية

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد مقترح إنشاء مطلع الطريق الزراعي القاهرة - إسكندرية لتحقيق السيولة المرورية، وتيسيراً على المواطنين، وذلك مرورا بشارع 8 بمنطقة الفلل بجانب كوبري الفحص.

اجتماع عاجل لمناقشة المقترح

ووجه محافظ القليوبية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالي مدينة بنها، وتحقيق السيولة المرورية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحديقتين المقامة إحداهما أمام منطقة توشيبا العربي ، والحديقة الأخرى بمدخل بنها القبلي حيث وجه المحافظ بالحفاظ على الحدائق وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، مع استغلالها الاستغلال الأمثل لطرحها لعمل مشروعات للشباب، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.