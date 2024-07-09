تفاصيل فتح حساب توفير الشباب مجانا من بنك مصر.. 4 دوريات صرف للعائد

يقدم بنك مصر أنواع مختلفة من الحسابات بعوائد متنوعة من بينهم حساب توفير الشباب للعملاء من 16 عامًا حتى 35 عامًا، ويمكن فتح الحساب مجانًا بدون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جنيه.

العائد على حساب توفير الشباب

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر على الموقع الرسمي لشهر يوليو 2024، يكون العائد الشهري على مبلغ من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه 12% سنويًا، والعائد الربع سنويًا على نفس الشريحة 12.25%، والعائد النصف سنوي 12.375%، والعائد السنوي 12.50%.

تفاصيل حساب توفير الشباب

وبالنسبة لما يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه يحتسب العائد بحسب شرائح حسابات التوفير المعلنة في حينه.

ويتيح البنك على حساب توفير الشباب إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري للسنة الاولي مجاناً، وإمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

والحساب يكون متاح للعملاء من سن 16 عاماً فأكثر للتعامل على الحساب من حيث شراء الشهادات أو الودائع، أو إجراء مجموعة من المعاملات البنكية المختلفة.