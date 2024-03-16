خطوات فتح حساب بنكي أونلاين مجانا في 3 بنوك.. للشباب من 16 سنة

تتيح عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري فتح حسابات أونلاين للشباب بداية من عمر 16 سنة، كما تتيح البنوك فتح الحسابات للشباب بالمجان في ظل قيامها بدعم فعاليات الشمول المالي ضمن فعالية اليوم العالمي للشباب.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فتح حساب للشباب في 3 بنوك، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك:

فتح حساب للشباب في البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري حساب للشباب تحت عنوان حساب توفير المستقبل، ويقدم البنك الأهلي المصري هذا الحساب دون حد أدنى لفتحه، ومتاح للشباب من عمر 16 سنة ودون حد أقصى، ويبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه مصري، كما يطرحه دون مصاريف لفتح الحساب ودون مصاريف إدارية، وبتأمين مجاني على الحياة للعميل بشرط أن يسري التأمين للعملاء من سن 16 وحتى 60 سنة.

فتح حساب للشباب في بنك مصر

يقدم بنك مصر بطاقة الشباب، ويطرحها للشباب من عمر 16 سنة، ويتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب توفير بفروع البنك، وتستمر البطاقة لمدة 5 سنوات، وتستخدم في كافة عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

فتح حساب للشباب من مصرف أبوظبي الإسلامي

يتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي حساب للشباب، ويطرح البنك هذا الحساب مجانا دون مصاريف، ويبلغ الحد الادنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه بدورية صرف العائد شهريا، ويتم فتح الحساب للعملاء من سن 16 وحتى 21 سنة بتوقيع صاحب الحساب فقط وبدون ولاية.

وتستعرض لكم «الوطن» خطوات فتح حساب أونلاين في بنكي مصر والأهلي المصري:

فتح حساب أونلاين في بنك مصر

- ادخل على موقع بنك مصر عبر الإنترنت.

- قم بادخال البيانات المطلوبة.

- اختر نوع الحساب الذي يناسبك.

- حدد الفرع وموعد الزيارة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب.

- توجه للفرع ببطاقة الرقم القومي للتوقيع والحصول على رقم حسابك.

فتح حساب أونلاين في البنك الأهلي المصري

- قم بادخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

- يتم ادخال رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.

- يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك مرتين

- يتم إدخال رمز الأمان المرسل على البريد الإلكتروني.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

- يتم زيارة أقرب فرع للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة.

- التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام، ثم يتم استقبال بريد إلكتروني على بريدكم الذي تم تسجيله.