افتتاح المؤتمر السنوي لـ«طب طنطا» حول الجديد في علم التصوير الضوئي

افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم المؤتمر السنوي الـــ 39 لكلية الطب، تحت عنوان «الجديد في علم التصوير الضوئي ومجالات الطب المختلفة وصحة المرأة»، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2024، بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام زيتون مقرر المؤتمر، وعدد من عمداء الكليات ولفيف من القيادات الشعبية وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود زكي باللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وجميع الحضور، معربا عن فخره بكلية الطب بجامعة طنطا وقدراتها البشرية والمادية، مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل الجهود الكبيرة لأساتذتها العظماء.

تفاصيل المؤتمر

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد خلال الفترة من 9 الى 12 يوليو الجاري، ويضم أكثر من 29 جلسة علمية و 20 ورشة عمل تغطي أكثر من 35 تخصصا في فروع الطب الأكاديمية والاكلينيكية، تعقد بالتوازي على مدار يومين، كما يضم المؤتمر 3 جلسات طلابية و جلستين للبحث العلمي للطلاب و صغار الباحثين، بالإضافة إلي 15 جلسة مجمعة تضم كل ما هو حديث في تخصصات الطب المختلفة.