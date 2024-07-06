جامعة طنطا تتقدم 46 مركزا دوليا في تصنيف «ليدن» الهولندي

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة 46 مركزاً عن العام الماضي في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن» لعام 2024، لتصبح في المرتبة 870 عالميا، بإجمالي 1806 منشورات بحثية، مقارنة بـ1561 بحثا عن العام الماضي، كما احتلت الجامعة المرتبة 8 محليا، وذلك ضمن 15 جامعة مصرية فقط تم مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بهذا التصنيف، والمركز الـ17 على مستوى القارة الإفريقية.

وضم تصنيف «ليدن» لهذا العام 1506 جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم، وذلك طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته خلال يونيو الجاري عن الفترة 2019-2022.

تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن تقدم الجامعة في التصنيف يعكس الجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مشيراً إلى ان الجامعة تعمل بشكل دائم وسريع على اتخاذ خطوات ثابتة، للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية من خلال توفير كافة الإمكانيات والإجراءات الداعمة لتحفيز الباحثين بكافة درجاتهم العلمية لتحسين جودة ومخرجات البحث العلمي، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

مجالات تقدم الجامعة في التصنيف الهولندي

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تصنيف جامعة طنطا هذا العام في علوم الحياة والأرض لتتقدم 69 مركزاً لتحتل المركز 870 عالمياً والثامن محليا. وتقدمت في علوم الطب الحيوي والصحة 7 مراكز لتحتل المرتبة 669 عالمياً، والسابع محليا والعلوم الفيزيائية والهندسية تقدمت 45 مركزا لتحتل المركز 807 عالمياً والثامن محليا وعلوم الرياضيات والحاسب تقدمت 42 مركزاً لتحتل المرتبة 865 عالمياً والثامن محليا.