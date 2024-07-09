أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ونشرها عبر الإنترنت حرام شرعا

أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تصوير الكتب التي لها حقوق ملكية فكرية ونشرها على الإنترنت لينتفع بها الناس.

ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «من كتب الكتاب لم يكتم علما وإنما كتب الكتاب وعرضه للنشر، وعرضه للبيع، وبالتالي أصبح له حقوق ملكية لا يجوز أن استخدمه إلا بإذن منه أو شرائه، عامل زي ما يكون عندك كتاب في المكتبة بتاعتك هو ينفع إن حد يأخده منك».

نشر الكتب دون تصريح من المؤلف

وتابع: «إن نشر الكتب بشكل عام لا يكون إلا بتصريح من المؤلف، وحقوق المؤلف منصوص عليها شرعًا وقانونًا، وبالتالي لا يجوز تصوير كتب ورفعها على الإنترنت إلا بإذن أصحابها».