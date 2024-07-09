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اتحاد الناشرين المصريين يطلق مسابقة لتصميم شعار بجائزة مالية كبيرة

كتب:

إلهام الكردوسي
10:32 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين

فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين إطلاق مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة تُعبر عن رؤية الاتحاد ورسالتة الثقافية وعن هدفه للنهوض بمهنة النشر وصناعة الكتاب، داعيًا المبدعين من الفنانين ومصممي الجرافكس للمشاركة في هذه المسابقة.

مواصفات الهوية البصرية المطلوبة:-

شعار يعكس اسم الاتحاد ورسالته وهويته.

- أسلوب تطبيق الشعار والهوية البصرية على المنشورات المختلفة؛ مطبوعة أو رقمية، شاملة، على سبيل المثال «البيانات الإعلامية الصادرة عن الاتحاد، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة الاتحاد في المعارض، البانرات بمختلف أنواعها وأشكالها- لوحة الألوان الأساسية Color Palette وطريقة استخدام كل لون.

شروط المسابقة:

- أن يكون التصميم عصريا وبسيطا يلائم كل الاستخدامات.

- أن يكون المتقدم صاحب كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم، وأن يتعهد بالتنازل إلى الاتحاد عن كل حقوق استغلال الهوية البصرية عند وقوع الاختيار على التصميم.

طريقة التقديم:

ترسل التصميمات المقترحة في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2024، على أن تكون شاملة كل المكونات المذكورة، والسيرة الذاتية لصاحب التصميم إلى البريد الإلكتروني:‏ admin@egyptianpublishers.org، ويحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي