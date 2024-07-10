ارتفاع مؤشر الدولار عالميا.. و«الفيدرالي الأمريكي» يتجه نحو خفض الفائدة

ارتفع مؤشر الدولار نحو 105.2 نقطة اليوم، مرتفعًا للجلسة الثالثة على التوالي، حيث كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النهج الحذر للبنك المركزي، بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال باول إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من البيانات الداعمة التي تشير إلى أنّ التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ومع ذلك، حذّر من أنّ الحفاظ على السياسة التقييدية لفترة طويلة جدًا قد يضعف النشاط الاقتصادي والتوظيف عن غير قصد.

مؤشر الدولار عالميا

ويتطلع المستثمرون الآن إلى ظهور باول أمام مجلس النواب اليوم، إضافة إلى أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للحصول على المزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية.

ولا تزال الأسواق ترى فرصة تزيد عن 70% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع تسعير الخفض الثاني بالكامل تقريبًا لشهر ديسمبر.

وحاز الدولار بعض المكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه كان يتوخى الحذر مقابل الدولار النيوزيلندي قبل قرار السياسة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

توقعات مؤشر الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.57 نقطة بحلول نهاية هذا الربع، وفق لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتداول عند 109.54 نقطة في غضون 12 شهرًا.