الأفضل شراء سيارة «كاش ولا تقسيط»؟.. اعرف عيوب ومميزات كل منهما

قال الخبير الاقتصادي، وليد عادل، إن قرار شراء سيارة نقدًا أو بالتقسيط يعتمد على مجموعة من العوامل الشخصية والمالية حسب الشخص، مجيبا على سؤال «ما الأفضل شراء سيارة كاش ولا تقسيط»؟، مشيرا إلى بعض النقاط التي يجب معرفتها لاتخاذ القرار السليم في تصريحات لـ«الوطن».

أولا الشراء نقدًا

تجنب الفوائد المرتفعة

شراء السيارة نقدًا يعني أن الشخص لن يدفع أي فوائد على القرض مما يمكن أن يوفر له المال على المدى الطويل، بحسب وصف وليد عادل.

ملكية كاملة

ستكون السيارة ملك الشخص بالكامل دون أي ديون أو التزامات.

تجنب الديون

عدم الدخول في دين يمكن أن يحسن وضعه المالي العام ويساعد في الحفاظ على استقرار وضعه الائتمانى.

ثانيا الشراء بالتقسيط

السيولة النقدية

شرح الخبير الاقتصادي أن إذا كنت تفضل الاحتفاظ بسيولة نقدية للاستثمارات الأخرى أو لتغطية الطوارئ قد يكون الشراء بالتقسيط خيارًا أفضل.

التصنيف الائتماني

يجب التركيز والالتزام على سداد الأقساط بانتظام حتى لا يتعرض لتصنيف ائتماني سلبي.

تكلفة القرض

من المتعارف عليه أن القروض عليها فوائد لذا يجب العلم أن الشخص سيعمل على دفع مبلغ زيادة عن سعر السيارة نفسه ولكن على جانب آخر في حال استثمار مدخراته سيجعله ذلك لا يشعر بهذا المبلغ على المدى الطويل.

ونصح وليد أنه إذا كان لدى الشخص المال الكافي لشراء السيارة نقدًا دون التأثير سلبًا على السيولة المالية أو مدخراته، فقد يكون الشراء نقدًا هو الخيار الأفضل في ظل تذبذب أسعار الفائدة، أما إذا كان يفضل الاحتفاظ بسيولة نقدية لأسباب أخرى فعليه دراسة تكلفة الفوائد على القرض ومعرفة ما إذا كان بإمكانه تحمل الأقساط الشهرية دون مشكلات مالية أو بدون أن يكون لذلك أى تأثير يمكن أن يضر بموقفه الائتماني على مدار عمر القرض.